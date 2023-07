Carro ocupado por gestante e bebê bate em carreta e tomba na BR-262

Notícias do Cerrado

Uma Mitsubishi Lancer ficou destruída depois que o motorista perdeu o controle e atingiu uma carreta tritrem em Ribas do Rio Pardo. O acidente aconteceu ontem, 16.

Conforme o site Notícias do cerrado, cinco pessoas estavam dentro do carro, entre elas uma gestante e um bebê.

O condutor da carreta contou ao Corpo de Bombeiros de que o pneu do carro de passeio estourou, com o motorista perdendo o controle e atingindo duas composições do tritrem. A dianteira do carro de passeio ficou completamente destruída.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas com ferimentos leves ao Hospital Municipal Doutor José Maria Marques Domingos. Os nomes das vítimas não foram divulgados.