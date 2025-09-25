Carro pega fogo em frente à policlínica de Ladário; ninguém ficou ferido

Foram utilizados aproximadamente 600 litros de água para a extinção completa do incêndio
Por volta das 07h05 da manhã desta quinta-feira (25), um carro foi tomado por chamas na rua Comandante Souza Lobo, quase esquina com a Rui Barbosa, em frente à policlínica de Ladário. A rápida ação dos bombeiros impediu que o fogo atingisse o interior do veículo. Ninguém ficou ferido.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio veicular na rua Comandante Souza Lobo, próximo à esquina com a rua Rui Barbosa, em frente à policlínica de Ladário.
Ao chegar ao local, os militares se depararam com um carro em chamas, com o fogo concentrado na região do motor. A guarnição iniciou imediatamente o combate às chamas e conseguiu evitar que o fogo se alastrasse para o interior do veículo.
Foram utilizados aproximadamente 600 litros de água para a extinção completa do incêndio. Segundo relato da proprietária do automóvel, ela percebeu um forte cheiro de queimado e, ao estacionar o carro, notou o início das chamas.
Felizmente, ninguém ficou ferido na ocorrência. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas oficialmente.
