Carro roubado em Ponta Porã é encontrado no Paraguai em 24h

Veículo recuperado em colônia do país vizinho / Divulgação

A Polícia Civil, Guarda e Polícia Nacional localizaram um Hyundai Creta que havia sido roubado no último domingo, 29, na Avenida Marechal Floriano, em Ponta Porã. Os criminosos fugiram e abandonaram o veículo.

Segundo a polícia, as equipes começaram buscas e encontraram o carro na região da Colônia Mafussi, em Pedro Juan Caballero. Também foram feitas diligências, mas os suspeitos ainda não foram encontrados.

Os procedimentos de Polícia Judiciária foram realizados e o veículo entregue à vítima. As investigações continuam para a identificação do autor do roubo.