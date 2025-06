Carro roubado no Ceará é recuperado em Sidrolândia

Veículo foi encaminhado para a Polícia Civil / Divulgação

Um veículo roubado em Fortaleza, no Ceará, foi recuperado na última sexta-feira, 27, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O condutor do carro, um homem que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante.

A abordagem aconteceu no km 416 da BR-060, onde os agentes da PRF pararam um Toyota Corolla Cross XRX. Durante a entrevista, o motorista demonstrou nervosismo e deu respostas desconexas sobre os motivos da viagem, o que levantou suspeitas por parte da equipe policial.

Ao realizarem uma inspeção minuciosa no veículo, os policiais constataram sinais evidentes de adulteração e identificaram um registro de roubo ocorrido em Fortaleza no dia 22 de junho. Questionado, o condutor acabou confessando que havia sido contratado para levar o carro até a fronteira com o Paraguai, na cidade de Ponta Porã.

O homem foi detido e encaminhado, junto com o veículo, à Delegacia da Polícia Civil de Sidrolândia, onde o caso seguirá sob investigação. A ação integra os esforços da PRF no combate ao crime organizado e ao tráfico de veículos na região de fronteira.

