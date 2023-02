Carro trava portas e polícia resgata criança presa em estacionamento

Menina passa bem após o susto / Divulgação/PM

Uma menina de 1 ano foi resgata pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (9), após o carro travar sozinho em um estacionado de supermercado do bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

Segundo a PM, a mãe relatou que acomodou a criança no banco quando as portas se fecharam com as chaves dentro.

O desespero da mãe era maior pois a criança foi diagnosticada, ainda durante o parto, com uma cardiopatia grave e já passou por dois procedimentos cirúrgicos.

A menina não pode passar por situações que levem ao aumento da pressão arterial. Durante a tentativa de resgate, a criança, apesar de transpirar bastante devido ao forte calor.

Embora a mãe estivesse desesperada, a criança estava calma e comia uvas, enquanto a mulher esperava pelo socorro.

De acordo com os militares da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), a suspeita é que tenha acontecido uma falha no sistema, já que a mulher disse ainda que essa foi a primeira vez que isso aconteceu.

Um cliente do mercado ajudou os policiais e permitiu que retirassem a antena do rádio do carro dele, assim a equipe fez uma espécie de gancho e conseguiu acessar a chave dentro do veículo para resgatar a criança.

A orientação é que os pais e responsáveis redobrem os cuidados com crianças em veículos evitem deixar chaves e alarmes dentro dos carros durante o manuseio das crianças.