Carroceria de carreta que ia para Aquidauana pega fogo na BR-163

A carroceria de uma carreta Mercedes-Benz carregada com carvão vegetal pegou fogo na noite de ontem (21), no KM 759 da BR-163, na região de Coxim.

A carroceria baixou sobre as rodas gerando atrito, situação que deu início ao fogo.

O Corpo de Bombeiros e a CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, foram acionados para atender a ocorrência.

As equipes tiveram que abrir os compartimentos da carroceria e jogar parte da carga incendiada na via para fazer o controle do fogo e preservar a carreta.

No total, foram utilizados 9 mil litros de água para conter o fogo.

Eram transportados 115 mil m³ de carvão e metade da carga foi consumida pelo fogo. Em razão do incêndio, a rodovia foi totalmente interditada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Depois dos trabalhos das equipes, as pistas foram liberadas por volta das 2h.