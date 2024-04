Carros colidem e param à beira da estrada em Coxim

Coxim Agora

Um homem ficou ferido após uma colisão entre dois veículos na noite desta sexta-feira (29), na rodovia BR-359, em frente ao bairro Vila Mariana, entre Coxim e o distrito Silviolândia.

Segundo o Coxim Agora, o motorista de 37 anos conduzia um veículo Fiat Uno no sentido Coxim/ Silviolândia e, ao diminuir a velocidade para passar em um quebra-molas, acabou sendo atingido na traseira pelo Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 40 anos.

Na colisão, ambos os veículos saíram da pista e foram parar no barranco às margens da rodovia. O motorista do Gol sofreu cortes pelo corpo e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, não havia indícios de ferimentos graves.

Além do condutor do Uno, havia mais duas pessoas no interior do veículo, ninguém se feriu.

Uma equipe do Grupamento de Trânsito da Polícia Militar foi acionada para registrar a colisão.