Carros de passeio colidem, uma pessoa morre e outras quatro ficam feridas

Carros ficaram destruídos / Leitor O Pantaneiro

Dois carros de passeio colidiram frontalmente e deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas, na manhã deste domingo (1), na BR-262, em Miranda.

Por volta das 10h15m de hoje, Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de acidente de trânsito na rodovia federal, próximo de Miranda.

Guarnições de resgate e salvamento de Aquidauana e a guarnição de Miranda foram acionadas.

No local, os socorristas encontraram uma pessoa morta e mais quatro vítimas.

No momento as guarnições estão no aguardo da perícia científica. Ainda não há identificação das vítimas e nem a dinâmica do acidente.

O Pantaneiro acompanha o caso.