Cômodos de casa de alvenaria são destruídos após incêndio

Corpo de Bombeiros

Parte de uma casa de alvenaria ficou destruída por incêndio, por volta das 20h20 do último domingo (1). O fogo aconteceu em uma casa no conjunto habitacional Antônio Clementino, em Anastácio.

Para o atendimento foram empenhadas duas viaturas compostas com cinco militares da Corporação.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, constatou que se tratava de um incêndio numa residência de alvenaria.

As chamas haviam se propagado atingindo a sala, o quarto da frente e parte do telhado. Foram feitos os trabalhos de contenção do incêndio e as chamas foram extintas por completo utilizando técnicas de ataque direto, montando duas linhas de ataque com utilização de dois equipamentos de proteção respiratória.

Os militares conseguiram conter as chamas antes do incêndio se propagar para o restante da residência, de modo que os moveis da cozinha e do quarto dos fundos não foram danificados.

Durante o combate ao incêndio foi utilizado aproximadamente 2000 litros de água.