Casa de reza em aldeia de Caarapó é incendiada

Reprodução, Instagram

A casa de reza em área em estudo para demarcação, no município de Caarapó, foi incendiada na tarde de quarta-feira (dia 21). O local foi visitado pela ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas) em novembro do ano passado.

O incêndio foi divulgado na rede social pelo perfil Aty Guasu. “Oga pysy/Ogusu (Casa de Reza) já vinha sofrendo várias ameaças para ser queimado a duas semanas atrás, segundo testemunha já tinham tentando queimar pois não conseguiram (...) Não queimaram apenas a nossa casa sagrada, sim os nosso corpos, uma parte do povo Guarani Kaiowá”, diz a publicação.

De acordo com Nourivaldo Mendes, conhecido como Simão, as pessoas viram a movimentação de dois adolescentes e suspeitam que eles tenham provocado um curto-circuito, publicou o Campo Grande News. “Só viram os dois moleques correndo. Não fizeram Boletim de Ocorrência porque não conseguiram identificar ninguém”, diz. Ele mora em Caarapó, mas está em Brasília para agendas em ministérios.

“Já deixaram recado na minha casa que eu não ia passar do dia 25 de dezembro, Natal. Antes, já colocaram fogo ao redor da casa de reza. A gente não tem condições de fazer outra. Passei muito mal quando soube do incêndio, não consegui dormir. Lá foi construído com muito custo. Eu estava doente, tinha passado por cirurgia. Acabou que queimou sem inaugurar”, afirma a liderança indígena.

A inauguração seria em 14 de junho. Nesta mesma data, mas no ano de 2016, o agente de saúde Clodiodi Aquileu Rodrigues foi assassinado.

Em 24 de novembro do ano passado, a ministra Sônia Guajajara participou de Aty Guasu, assembleia indígena, em Caarapó. Logo na chegada ao local, ela foi acolhida por mulheres e seguiram para a casa de reza, entoando orações.