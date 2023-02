Casa desmorona e idoso é salvo após ficar soterrado em MS

Ele estava na cozinha quando, por volta das 9h50, o telhado caiu / Marcos Ermínio/Midiamax

Um idoso de 74 anos foi soterrado após telhado de casa ceder no bairro Vila Nova Campo Grande, na Capital, na manhã desta segunda-feira (20).

Ele estava na cozinha quando, por volta das 9h50, o telhado caiu. Ele gritou pedindo ajuda.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou ao local. Estado de saúde do idoso é estável, mas com dores no corpo, especialmente na cabeça.

Por ele não conseguir ouvir e enxergar muito bem, acredita-se que a condição tenha contribuído para ele não tenha conseguido fugir na hora que o teto caiu.

Ele foi encaminhado consciente para a Santa Casa, onde receberá atendimento médico.