Casa pega fogo durante a madrugada em Jardim

Uma casa de madeira abandonada foi completamente destruída por um incêndio na madrugada desta terça-feira (22), em Jardim. O caso aconteceu na rua Sete de Setembro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para conter as chamas. Devido à intensidade do fogo, não foi possível verificar de imediato se havia vítimas dentro do imóvel.

Segundo um morador da região, a casa era frequentemente invadida por usuários de drogas. Ele contou que acordou já com o fogo consumindo a estrutura, mas não viu ninguém por perto.

O fogo foi controlado pelos bombeiros e as causas do incêndio serão investigadas. Até o momento, não há informações sobre feridos.

