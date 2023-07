Casal acusado de quatro roubos em Campo Grande é preso pela Derf

Acusados foram reconhecidos pelas vítimas / Divulgação

Um casal por preso pela Derf (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), nesta quinta-feira, 28, acusado de quatro roubos em vias públicas na cidade

O homem de 30 e a mulher de 29 anos foram identificados após investigação. Eles cometiam os roubos utilizando arma de fogo, abordando as vítimas em uma motocicleta vermelha.

As vítimas reconheceram os criminosos, o que resultou no pedido de prisão preventiva do casal e após serem detidos, durante o interrogatório, confessaram a prática dos crimes. Em um dos casos, o casal abordou três jovens que caminhavam por uma rua na Vila Santo Eugênio, apontando uma arma de fogo em direção às vítimas e subtraindo seus celulares, relógio e outros pertences.

Os suspeitos foram presos preventivamente e responderão pelos quatro delitos de roubo, que são agravados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.