Casal apanha de vizinho por atearem fogo em folhas em Jardim

Divulgação

Um casal de idosos foi agredido por um vizinho após terem ateado fogo em folhas secas no quintal de casa. O caso aconteceu no domingo (28), em Jardim.



Conforme o boletim de ocorrência, a mulher de 56 anos, disse que colocava fogo nas folhas do quintal quando o vizinho surgiu com uma mangueira. Sem tentar dialogo, ele passou a jogar água para apagar o fogo.



A mulher pediu que ele parasse, contudo, o homem ficou irritado e a agrediu com um soco. O golpe fez com que a vítima caísse no chão.



O marido, um idoso de 74 anos, tentou socorrer a esposa, porém, também foi golpeado pelo vizinho.



As vítimas passaram por atendimento médico que contataram lesão.



A ocorrência foi registrada como lesão corporal. A Polícia Civil investiga o caso.