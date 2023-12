Casal cai em golpe e perde quase R$ 17 mil em compra de carro

Polícia investiga crime / Divulgação

Um casal de Campo Grande perdeu R$ 16.800,00 em golpe de compra de carro. O estelionato aconteceu em Campo Grande na última quinta-feira (7).

Conforme publicado pelo Midiamax, o casal relatou em boletim de ocorrência que estava procurando um veículo para comprar no aplicativo de rede social, mas sempre foi muito temerosos com golpes.

Então, em uma rede social, viram um anúncio de um carro e entraram em contato com o vendedor, em número de celular informado na plataforma. O estelionatário se apresentou como Jorge, irmão do proprietário do veículo.

Ainda com receio, o casal foi até o local indicado pelo suposto irmão, no Jardim Leblon, em um Lava-Jato. Então, se deram conta de que o proprietário do veículo era cliente da loja onde a mulher trabalhava. No local, eles fizeram um test-drive e decidiram fechar o negócio. O proprietário, então, informou que seu irmão chegaria de Dourados, momento em que terminariam de fechar o negócio.



O golpista, Jorge, voltou a entrar em contato com o casal e disse que assim que recebesse o Pix de entrada, uma vez que o valor total do veículo seria de R$29.000,00, pediria para o seu irmão liberar o carro. Então, foram feitas duas transferências: a primeira, no valor de R$14.000,00 e, a segunda, no valor de R$2.800,00, para a conta de uma terceira pessoa.

O casal, por fim, recebeu uma ligação do proprietário do veículo questionando se, no momento em que seu irmão chegasse na cidade e fosse tratar dos pagamentos, eles gostariam que o carro já fosse levado. Então, informaram que já haviam feito duas transferências da entrada, conforme combinado com Jorge, o suposto irmão do vendedor.

Em seguida, o vendedor informou que aquelas transferências foram feitas para outra pessoa e que o valor real de venda do carro era de R$39.000,00. Então, o casal percebeu que caiu em um golpe, o que foi confirmado pelo vendedor.



A polícia investiga o caso.