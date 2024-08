Casal de Aquidauana cai em golpe e perde R$ 7 mil em venda de carro

Reprodução / Facebook

Um casal de Aquidauana enfrenta um pesadelo ao se tornar vítima de um golpe de estelionato durante a tentativa de compra de um carro em Jardim. A família perdeu cerca de R$ 7 mil para um falso intermediador de venda.

O golpe começou quando o casal encontrou um anúncio de venda de um carro no marketplace do Facebook. Após entrar em contato com o suposto vendedor, identificado como "Seu João", a negociação parecia legítima. O estelionatário chegou a pressionar o casal, afirmando que o carro estava sendo disputado por várias pessoas e que a oferta estava abaixo do valor de mercado, o que aumentava a urgência da compra.

Confiando na proposta, o casal viajou de Aquidauana a Jardim, chegando às 20 horas para encontrar o carro. O contato inicial foi feito por um homem, que apresentou o carro e o verdadeiro proprietário, onde foi assinado um recibo em branco e efetuados pagamentos.

O pagamento foi feito da seguinte forma: via PIX, totalizando R$ 6.940. Entretanto, quando o casal estava pronto para receber o veículo, o dono alegou que "Seu João" não havia autorizado a liberação do carro. O estelionatário, que nunca foi visto pessoalmente, tinha instruído o verdadeiro dono a esperar o pagamento, mas não transferiu o valor para ele.

"Eu vi o carro, andei no carro, assinei o recebido, fui na casa, vi a família do proprietário, mas fiz o pagamento por suposto o seu João, que era o dono do carro, pelo menos para gente, e o dono do carro estava esperando o pagamento do seu João, que inclusive ele fez uma transferência de R$ 13 mil para ele, e depois estornou. Então, ele estava confiante em receber, e eu estava confiante que também receberia o carro porque eu tinha feito pagamento. Logo após que eu efetuei o pagamento, ele bloqueou tanto meu esposo, que estava falando com ele, como o dono do carro", disse Jéssica Portela de Oliveira.

O casal tentou negociar diretamente com o proprietário, que confirmou não ter recebido o dinheiro e não estava disposto a entregar o carro. A situação levou o casal a buscar ajuda na delegacia local, mas não conseguiram registrar o boletim de ocorrência devido à hora avançada. Retornaram a Aquidauana às 2 da manhã e, posteriormente, registraram o BO, na tentativa de recuperar o dinheiro perdido.

Alerta

A estratégia do golpe tem se tornado comum em várias partes do Brasil. As vítimas são pessoas que utilizam a plataforma para negociar a compra e venda de bens, principalmente de veículos. Por vezes, tanto o comprador quanto o vendedor acabam sendo enganados pelo criminoso.

O golpe do intermediário, pode ocorrer através de várias plataformas digitais e sites. O Advogado Adriano Alves Barbosa publicou no portal JusBrasil um artigo de alerta.

De início, o criminoso procura o anúncio de um determinado veículo disponibilizado na plataforma e entra em contato com o vendedor, demonstrando interesse pelo bem e fazendo várias perguntas.

Em seguida, o golpista cria um novo anúncio com as mesmas fotos, descrições e características do bem anunciado pelo o vendedor, porém, com um preço mais atrativo.

Considerando o valor atrativo do bem anunciado pelo golpista, pretensos compradores entra em contato com o estelionatário, demonstrando interesse na negociação.

Em seguida, o criminoso marca um encontro entre o verdadeiro vendedor e o comprador, para que ocorra uma vistoria do veículo presencialmente.

Para o vendedor, o golpista diz que quem vai ver o veículo é uma pessoa que está lhe devendo dinheiro. E para o comprador, ele diz que o seu primo ou um parente próximo irá acompanhar a vistoria.

"Com essa estratégia, o criminoso pede para que nenhuma das partes falem sobre o valor do veículo, para evitar constrangimentos. Com isso, após a negociação o comprador transfere o dinheiro para o estelionatário/falso vendedor que desaparece após o pagamento", descreve o advogado.

A primeira providência a ser tomada é acionar a polícia para registrar um boletim de ocorrência relatando todos os detalhes da negociação e transação.