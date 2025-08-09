Casal de idosos se fere após carro cair em cratera

Midiamax

Dois idosos ficaram feridos após o carro em que estavam cair em um buraco de obras, na manhã deste sábado (9), no Bairro Bosque das Araras, em Campo Grande.

O idoso estava dirigindo um carro Ford Ka, quando não viu que a rua estava em obras e o veículo acabou caindo em uma ‘cratera’.

Uma das testemunhas que ajudou o casal disse que o motorista virou a rua e não viu que tinha um buraco. "Ali está passando por obras. O filho deles logo chegou ao local para ajudar. Quando eu sai de lá estavam tentando tirar o carro", disse ao Midiamax.

O carro chegou a capotar. O casal de idosos foi socorrido por populares que passavam pelo local.

Apesar de o carro ter ficado com as rodas para o ar, as vítimas não apresentaram ferimentos graves.

