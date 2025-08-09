Acessibilidade

09 de Agosto de 2025 • 13:40

Buscar

Últimas notícias
X
Campo Grande

Casal de idosos se fere após carro cair em cratera

O carro parou com as rodas para cima e as vítimas foram socorridas por populares

Redação

Publicado em 09/08/2025 às 12:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Midiamax

Dois idosos ficaram feridos após o carro em que estavam cair em um buraco de obras, na manhã deste sábado (9), no Bairro Bosque das Araras, em Campo Grande.

O idoso estava dirigindo um carro Ford Ka, quando não viu que a rua estava em obras e o veículo acabou caindo em uma ‘cratera’.

Uma das testemunhas que ajudou o casal disse que o motorista virou a rua e não viu que tinha um buraco. "Ali está passando por obras. O filho deles logo chegou ao local para ajudar. Quando eu sai de lá estavam tentando tirar o carro", disse ao Midiamax.

O carro chegou a capotar. O casal de idosos foi socorrido por populares que passavam pelo local.

Apesar de o carro ter ficado com as rodas para o ar, as vítimas não apresentaram ferimentos graves.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em MS

Polícia

Suspeito é preso na Capital por adulterar placa e transportar produtos ilegais

BR-419 

Motorista morre em capotamento na BR-419 perto da ponte do Pirainha 

Veículo saiu da pista, voou sobre ribanceira de três metros e foi parar cerca de 50 metros mato adentro

Polícia

Padrasto e mãe de adolescente são presos por abuso sexual em MS

Publicidade

Policial

Operação contra violência doméstica tem prisões e buscas em Campo Grande

ÚLTIMAS

Esporte

Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai

Competição multimodalidades abre ciclo olímpico rumo a LA 2028

Educação

Escola Irmã Dulce passa por reforma com investimento de R$ 1 milhão

Obras já começaram e alunos foram realocados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo