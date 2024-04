Casal de traficante é preso próximo ao presídio de Aquidauana

Droga apreendida / Divulgação

Um casal foi preso pela Força Tática da Polícia Militar após abordagem nas proximidades do presídio de Aquidauana, na quinta-feira, 11. A equipe encontrou várias porções na residência dos moradores conhecidos por tráfico de drogas na região.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu informações sobre um casal, conhecido como CL, que estaria vendendo Skunk perto do presídio de Aquidauana, na Rua Guia Lopes da Laguna. Após receber essas informações, a equipe realizou policiamento nas proximidades do presídio e encontrou o casal em frente à residência, a apenas 15 metros do Estabelecimento Penal de Aquidauana.

Durante a abordagem, o homem, de 21 anos, que exalava forte odor de maconha, demonstrou nervosismo. Foi solicitado apoio de uma policial feminina para realizar a busca pessoal na mulher, de 23 anos. Durante a entrevista, ela ficou nervosa e admitiu que ambos haviam consumido maconha. Ao ser questionada sobre a presença de drogas em sua residência, ela autorizou a entrada da equipe.

Na residência do casal, foram encontradas diversas porções de substâncias análogas à maconha, tanto para consumo quanto para venda, além de Skunk. As drogas foram encontradas em diferentes locais, como dentro de um copo, uma caixa de fósforos e uma bomba de ar. Ambos foram levados para a delegacia.