Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 15:54

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Casal é alvo de mandado por divulgar cenas de estupro em Coxim

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 14:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Investigação segue em segredo de justiça / PCMS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), cumpriu na tarde desta segunda-feira (20) mandados de busca e apreensão contra um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 38 anos, investigados pelo crime de divulgação de cenas de estupro ou pornografia, conforme o artigo 218-C do Código Penal.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos e de armazenamento de dados, como celulares, notebook e pen drives.

A investigação teve início após denúncia feita pela vítima no começo de outubro deste ano. O caso está sendo conduzido sob segredo de justiça e, por isso, mais detalhes não foram divulgados.

A Polícia Civil reforça que a divulgação, compartilhamento ou armazenamento de conteúdos que envolvam violência sexual, especialmente contra vulneráveis, é crime grave e pode resultar em pena de até 6 anos de reclusão, além de outras sanções previstas em lei.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Caminhoneiro é flagrado com carga clandestina avaliada em R$ 500 mil

Policial

Adolescente é flagrada com skunk em mala durante viagem de aplicativo

Polícia

Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Veículos tinham registro de furto em SP e seriam entregues na fronteira

Polícia

Sete comércios são alvo de operação contra furto de fios em Porto Murtinho

Publicidade

Polícia

Homem é preso em Coxim por descumprir medidas protetivas contra mulher

ÚLTIMAS

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683

Esporte

Casal comemora 22 anos de casamento em Corrida da Unimed

Moradores do Assentamento Areias, em Nioaque, eles decidiram passar a data especial correndo ao lado do filho no evento de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo