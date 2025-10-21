Casal é alvo de mandado por divulgar cenas de estupro em Coxim

Investigação segue em segredo de justiça / PCMS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), cumpriu na tarde desta segunda-feira (20) mandados de busca e apreensão contra um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 38 anos, investigados pelo crime de divulgação de cenas de estupro ou pornografia, conforme o artigo 218-C do Código Penal.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos e de armazenamento de dados, como celulares, notebook e pen drives.

A investigação teve início após denúncia feita pela vítima no começo de outubro deste ano. O caso está sendo conduzido sob segredo de justiça e, por isso, mais detalhes não foram divulgados.

A Polícia Civil reforça que a divulgação, compartilhamento ou armazenamento de conteúdos que envolvam violência sexual, especialmente contra vulneráveis, é crime grave e pode resultar em pena de até 6 anos de reclusão, além de outras sanções previstas em lei.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!