11 de Agosto de 2025 • 08:47

Parque do Lageado

Casal é alvo de pistoleiros em bairro de Campo Grande

A mulher foi atingida de raspão na cabeça e o rapaz na região do peito

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 07:23

Local onde o crime aconteceu / Midiamax

Um casal foi alvo de pistoleiros que estavam em uma moto, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande, na noite de domingo (10).

Uma das vítimas relatou que a dupla passou pela Rua Armando Franco e disparou contra o casal. A mulher foi atingida de raspão na cabeça e o rapaz na região do peito, segundo o Midiamax. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu as vítimas até uma unidade hospitalar da Capital.

A ocorrência mobilizou também equipes da Polícia Militar e Batalhão de Choque. Até o momento não há informação sobre os suspeitos ou motivações para os disparos.

