Casal é alvo de pistoleiros em bairro de Campo Grande

A mulher foi atingida de raspão na cabeça e o rapaz na região do peito
Local onde o crime aconteceu / Midiamax
Um casal foi alvo de pistoleiros que estavam em uma moto, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande, na noite de domingo (10).
Uma das vítimas relatou que a dupla passou pela Rua Armando Franco e disparou contra o casal. A mulher foi atingida de raspão na cabeça e o rapaz na região do peito, segundo o Midiamax. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu as vítimas até uma unidade hospitalar da Capital.
A ocorrência mobilizou também equipes da Polícia Militar e Batalhão de Choque. Até o momento não há informação sobre os suspeitos ou motivações para os disparos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Campo Grande
O carro parou com as rodas para cima e as vítimas foram socorridas por populares
Serviços
Evento da Sead promove orientação sobre uso de recursos públicos e transparência na atuação de OSCs
Tragédia
Criança foi levada para unidade de saúde, mas não resistiu ao afogamento
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS