Casal é assaltado e bandidos tentam atirar

Casal escapou da morte durante assalto / Divulgação

Casal foi assaltado e três bandidos armados com um revólver tentaram atirar, mas a arma falhou. O caso ocorreu no bairro Universitário, próximo à Avenida Afonso Pena, em Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, as vítimas, um militar da Marinha e uma adolescente de 16 anos, tiveram os celulares Iphone roubados pelos três bandidos. O caso ocorreu por volta das 21h15, de sexta-feira (6). Os bandidos estavam em um carro Gol, de cor preta, rebaixado.

O militar relatou que dois ladrões desceram do carro anunciando o assalto. Logo eles foram pegando das vítimas os seus pertences, como bolsa com documentos e celular da adolescente e do militar, outro celular e documento.

Ainda de acordo com a vítima, um terceiro indivíduo ficou no carro. Depois do roubo, o ladrão que estava armado chegou a apertar o gatilho, mas a arma falhou. Em seguida, o trio fugiu.

Dois bandidos foram descritos pelas vítimas. Um era branco, baixo, magro, aparentando ter alguma coisa no pescoço, tipo tatuagem, vestia casaco de cor vermelha e preto de capuz e calça jeans. O segundo era moreno escuro, alto, magro, tinha tatuagem na mão esquerda meio esverdeada, vestia casaco preto com detalhes em branco de capuz.

O roubo foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.