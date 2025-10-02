Casal é levado à delegacia após agressões em Piraputanga

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe
Viatura da Polícia Militar / PMMS
No distrito de Piraputanga, em Aquidauana, pertencente ao município de Aquidauana, a Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica na noite da última terça-feira, 30.
Durante um desentendimento no Centro do distrito, um casal de 32 anos relatou ter se agredido fisicamente.
Além das agressões, houve dano a um aparelho celular. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.
