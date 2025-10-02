Casal é levado à delegacia após agressões em Piraputanga

Viatura da Polícia Militar / PMMS

No distrito de Piraputanga, em Aquidauana, pertencente ao município de Aquidauana, a Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica na noite da última terça-feira, 30.

Durante um desentendimento no Centro do distrito, um casal de 32 anos relatou ter se agredido fisicamente.

Além das agressões, houve dano a um aparelho celular. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!