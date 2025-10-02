Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 17:31

Polícia

Casal é levado à delegacia após agressões em Piraputanga

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 16:09

Viatura da Polícia Militar / PMMS

No distrito de Piraputanga, em Aquidauana, pertencente ao município de Aquidauana, a Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica na noite da última terça-feira, 30.

Durante um desentendimento no Centro do distrito, um casal de 32 anos relatou ter se agredido fisicamente.

Além das agressões, houve dano a um aparelho celular. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

