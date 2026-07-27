Casal é encontrado sem vida pelo filho em casa de Campo Grande

PM isolou a área para o trabalho da perícia, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações / Ilustrativa/Arquivo

A Polícia Civil investiga como possível feminicídio seguido de suicídio a morte de um casal encontrado no início da tarde desta segunda-feira (27), na Vila Bandeirante, em Campo Grande. De acordo com informações do G1 MS, Joel Escócia Carvalho, de 59 anos, é apontado como principal suspeito de matar a esposa, Terezinha Nantes de Arruda, de 54 anos, a facadas, e, em seguida, tirar a própria vida.

Segundo as primeiras informações, o filho do casal chegou à residência para almoçar, como fazia diariamente, e encontrou os pais caídos no chão da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ambos já estavam sem vida quando as equipes chegaram ao local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso. Familiares também acompanharam os trabalhos no imóvel.

Conforme a delegada Larissa Serpa, responsável pela investigação, destacou ao G1 MS, o casal vivia junto havia cerca de 30 anos e, até o momento, não havia registros anteriores de violência doméstica. No entanto, durante os primeiros levantamentos, familiares relataram que Terezinha havia manifestado o desejo de se separar - decisão que não era aceita pelo marido.

Ainda segundo a delegada, Joel enviou mensagens ao filho tratando de assuntos pessoais em tom de despedida pouco antes do crime, embora sem mencionar diretamente o que pretendia fazer.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda a conclusão da perícia e dos demais procedimentos para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Este seria o terceiro feminicídio registrado em Campo Grande em 2026 e o 16º em Mato Grosso do Sul desde o início do ano.

- Violência contra a mulher é crime. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias e pedidos de orientação também podem ser feitos, de forma gratuita e sigilosa, pelo Ligue 180, disponível 24 horas por dia.