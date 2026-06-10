Casal é executado a tiros por homens encapuzados em área de ocupação, em MS

Corpo de Karen dentro do veículo onde foi executada / Eliton Chaves/24h News MS

Um casal foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (10), em uma área de ocupação localizada no município de Dourados. O crime foi praticado por dois homens encapuzados que chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

De acordo com informações divulgadas pelo site 24h News, Ruber Flávio Vieira de Souza, 44 anos, e Karen Brandd de Freitas Queiroz, 35 anos, estavam em uma residência, no Bairro São João, quando foram surpreendidos pelos atiradores.

Testemunhas relataram que a dupla se aproximou do imóvel em um veículo Ford Fiesta preto e abriu fogo contra o casal. Após os disparos, os criminosos fugiram rapidamente, sem deixar pistas sobre o paradeiro. As vítimas morreram antes da chegada do socorro.

Karen estava dentro do carro, caída sobre o banco do motorista, com as pernas para fora. Já Ruber foi encontrado do lado de fora, a aproximadamente 80 metros do veículo. Ambos apresentavam ferimentos, principalmente na região da cabeça.

Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a cena do crime. A Polícia Civil e a perícia técnica realizaram os primeiros levantamentos que devem auxiliar na identificação dos criminosos e na apuração da motivação do duplo homicídio.