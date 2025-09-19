Casal é levado à delegacia após agressões em Dois Irmãos do Buriti

A mulher apresentava vermelhidão no pescoço e o homem arranhões no peito, indicando agressões mútuas
Caso foi registrado na Delegacia de Dois Irmãos do Buriti / Google Street View/Renato Shinzato
Na noite de quinta-feira (18), a Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica no centro de Dois Irmãos do Buriti. Uma equipe do 7º BPM foi acionada após vizinhos denunciarem uma discussão acalorada entre um casal.
No local, os policiais encontraram os dois envolvidos, um homem de 45 anos e uma mulher de 44, com lesões leves. A mulher apresentava vermelhidão no pescoço e o homem arranhões no peito, indicando agressões mútuas.
Diante da situação, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.
