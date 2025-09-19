Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 20:14

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Casal é levado à delegacia após agressões em Dois Irmãos do Buriti

A mulher apresentava vermelhidão no pescoço e o homem arranhões no peito, indicando agressões mútuas

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso foi registrado na Delegacia de Dois Irmãos do Buriti / Google Street View/Renato Shinzato

Na noite de quinta-feira (18), a Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica no centro de Dois Irmãos do Buriti. Uma equipe do 7º BPM foi acionada após vizinhos denunciarem uma discussão acalorada entre um casal.

No local, os policiais encontraram os dois envolvidos, um homem de 45 anos e uma mulher de 44, com lesões leves. A mulher apresentava vermelhidão no pescoço e o homem arranhões no peito, indicando agressões mútuas.

Leia Também

• Quatro crianças ficam feridas em colisão entre carro e bicicleta em Dois Irmãos do Buriti

• Dois condenados são presos pela Polícia Civil em Aquidauana

• Acidente entre dois carros deixa três feridos no Aeroporto, em área atendida pela PRF

Diante da situação, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende 1,1 tonelada de maconha e prende suspeitos em MS

Polícia

Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil

Polícia

Suspeito é preso após agredir esposa com faca de serra em MS

PM registra ocorrências de trânsito e violência doméstica em Corumbá e Ladário

MS terá 1.250 plantões para atendimento às vítimas de violência doméstica

Polícia Militar atende ocorrência de violência doméstica em Corumbá

Rodovia

Carreta carregada de algodão pega fogo e interdita parcialmente a BR-163

Publicidade

Policial

Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em zona rural de Anaurilândia

ÚLTIMAS

Educação

UEMS abre inscrições para mestrado em Zootecnia em Aquidauana

Interessados podem se inscrever até 19 de outubro para o curso com foco no Cerrado-Pantanal

Trânsito

Colisão entre caminhoneta e moto deixa mulher ferida em Anastácio

Vítima foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo