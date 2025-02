Casal é levado à delegacia após briga e agressões em Aquidauana

Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro

Na manhã de segunda-feira, 24, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica em Aquidauana. Um casal se envolveu em uma briga dentro de casa, resultando em agressões físicas.

A situação foi denunciada ao Copom por uma testemunha que presenciou o conflito. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher de 30 anos e um homem de 37 anos, ambos com relatos de agressões. Apesar disso, o casal afirmou não querer prestar queixa formal um contra o outro.

Diante da gravidade do caso e do estado exaltado das partes envolvidas, a guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar decidiu encaminhar ambos à delegacia para que as medidas cabíveis fossem tomadas. A ação buscou garantir a segurança de todos e evitar uma possível escalada da violência.