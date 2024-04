Casal é preso após decapitar homem em aldeia de Amambai

Casal foi levado para a delegacia

Um casal foi preso pela equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) no domingo, 14, suspeito de decapitar José Areve Martins, de 28 anos, na Aldeia Amambai. O corpo foi encontrado próximo a um córrego da região.

As equipes da polícia civil e científica deslocaram-se até o local e constataram que havia um corpo com os membros superiores cortados e decapitado. A investigação descobriu que o jovem de 27 anos e a mulher de 27 anos assassinaram a vítima por ciúmes.

Segundo a Polícia Civil, a mulher disse que começou a se relacionar com José enquanto estava separada. O ex-companheiro descobriu e matou a vítima com golpes de machado. Ela teria jogado a cabeça da vítima no córrego.

O rapaz confirmou ter matado José, atingindo-o com golpes de machado na região do pescoço até decapitá-lo, pois ambos haviam se desentendido e ele se sentiu ameaçado.

"Ainda na manhã de ontem, equipes das Polícias Civil e Científica, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, deslocaram-se até o local onde os autores informaram ter se desfeito de parte do cadáver e conseguiram encontrar partes do corpo da vítima. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Alana Tíssia, as buscas continuam para localizar a cabeça e os membros".