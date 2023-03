Casal é preso com 20 tabletes de cocaína em compartimento falso de carro na BR-262

Droga apreendida / (Foto: Divulgação)

Um homem de 55 e uma mulher de 43 anos foram presos na manhã de domingo (12) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, trecho de Anastácio, com cerca de 20 tabletes de pasta base de cocaína em um compartimento falso do veículo. O casal seria morador do Rio de Janeiro, e ele estaria trabalhando em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, o carro tinha placas de Mossoró, Rio Grande do Norte, ele disse que seria de Minas Gerais e ela estaria voltando para o Rio de Janeiro. Entretanto, o casal entrou em contradição durante a abordagem e a polícia notou no porta luvas um compartimento não original de fábrica, sendo necessário acionar o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Aberto o compartimento, foi observado dentro do mesmo 20 tabletes de pasta base de cocaína envolvidas em fitas adesivas, aferindo aproximadamente 21,5 quilos da droga. Questionados sobre o compartimento e conteúdo, os acusados declararam não ter conhecimento nem de um, nem de outro.