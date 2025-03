Casal Ã© preso com fuzis e muniÃ§Ãµes em MS

Armas e munições apreendidas / Divulgação/PRF

Na manhã da quinta-feira, 6, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu três fuzis e dezenas de munições durante uma abordagem de rotina em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Um casal foi preso quando tentava transportar as armas de Ponta Porã para o Rio de Janeiro.

A ação ocorreu na BR-463, quando os policiais fiscalizavam um veículo VW/Polo. O motorista e a passageira informaram que haviam viajado do Rio de Janeiro para realizar compras no Paraguai. No entanto, o comportamento nervoso do casal chamou a atenção dos agentes, levantando suspeitas.

Durante a vistoria no veículo, os policiais perceberam indícios de adulteração no tanque de combustível. Ao removerem a tampa do reservatório, encontraram várias munições e três fuzis desmontados. A carga ilegal incluía três fuzis calibre 7.62 mm, seis carregadores e 80 munições.

O condutor do veículo confessou que estava transportando as armas de Ponta Porã até o Rio de Janeiro. O casal foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local, onde serão tomadas as medidas cabíveis.