Casal Ã© preso na BR-262 com tonelada de maconha escondida em carga de carne

Droga estava escondida em carga / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 7, um casal foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Três Lagoas, após ser flagrado transportando 989 kg de maconha escondidos em um caminhão frigorífico. O caso ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-262.

O motorista, de 43 anos, estava acompanhado de sua esposa, de 27 anos, e inicialmente informou que estava transportando apenas carne. No entanto, ao realizar a inspeção no veículo e revisar a documentação, os policiais descobriram vários fardos de maconha ocultos sob os sacos de carne.

O homem confessou que estava levando a droga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até Uberlândia, em Minas Gerais. A esposa, por sua vez, afirmou desconhecer a presença dos entorpecentes no caminhão. Apesar de sua alegação, ambos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde o caso segue sendo apurado.