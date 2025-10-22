Casal é preso por agredir e intimidar idosa de 79 anos em ms

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Virtude 2025 / PCMS

Policiais civis da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas prenderam, nesta terça-feira (22), um casal suspeito de praticar violência física e psicológica contra uma idosa de 79 anos. A ação faz parte da Operação Virtude 2025, voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando que vinha sendo intimidada e ameaçada pelo companheiro de sua neta, que seria usuário de drogas e teria comportamento agressivo. Na madrugada do mesmo dia, o homem teria invadido o quarto da idosa por volta das 5h, exigindo dinheiro e segurando seu braço com força para intimidá-la.

A mulher contou ainda que já havia pedido para o suspeito deixar sua casa, mas ele se recusou. Temendo por sua segurança, ela solicitou apoio policial e medidas protetivas de urgência.

Durante o acompanhamento à residência da vítima, os agentes constataram que as portas da cozinha e do quarto haviam sido arrombadas e que uma motocicleta Honda Biz, de propriedade da idosa, havia sido levada. A vítima foi encaminhada para um local seguro, sob cuidados do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher).

Enquanto recebia atendimento, a neta da idosa fez diversas ligações — mais de 13 vezes —, perturbando a avó psicologicamente. Pouco tempo depois, a equipe localizou e prendeu o casal em uma casa, onde também foi encontrada a motocicleta furtada.

Os dois foram autuados em flagrante e encaminhados à Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, onde permanecem à disposição da Justiça.

