Casal é preso por agredir homem a pedradas em MS

Delegacia de Bataguassu / Polícia Civil

Um homem de 32 anos e uma mulher de 35 anos foram presos em flagrante acusados de tentativa de homicídio, em Bataguassu, na tarde da última quinta-feira, 10, após agredir um homem, de 54 anos, a pedradas. A motivação seria um episódio de assédio dias antes.

De acordo com o Portal Cenário MS, o homem segurou o rapaz pelo pescoço, enquanto a mulher o apedrejou na cabeça até que caísse no chão. Já a vítima disse que caminhada quando passou a ser perseguido.

Ainda segundo ele, o casal teria o abordado uma segunda vez próximo à Santa Casa, na Avenida Dias Barroso. Após ser agredido a pedradas, ele foi levado por moradores até o pronto-socorro com lesões do tipo corte contuso na cabeça.

O casal fugiu do local e foi localizado pela polícia na Rua Orquídea, cruzamento com a Rua Flamboyant, no Jardim Santa Rosa. Quando foram presos, ambos apresentavam diversas lesões que seriam de data anterior ao caso. Eles foram detidos pela Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.

Segundo o jornal, o casal tem passagens por furtos, pequenos delitos e uso de entorpecentes. Eles estariam na cidade há poucos dias.