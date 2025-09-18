Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 19:28

Polícia

Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil

Foi constatado que as vítimas retratadas nas imagens foram identificadas e são crianças do convívio dos investigados

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 19:05

Sede da DEPCA de Campo Grande / Polícia Civil

Policiais civis da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) prenderam, em flagrante, de um homem de 50 anos e uma mulher de 57 anos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos, pelos crimes de armazenamento e produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

As investigações revelaram que o casal, que mantinha relacionamento amoroso, utilizava imagens de crianças com conotação sexual para estimular a prática de atos libidinosos entre si. Durante as apurações, foi constatado que as vítimas retratadas nas imagens foram identificadas e são crianças do convívio dos investigados.

O homem responderá também pelos crimes de armazenar e produzir pornografia infanto-juvenil, uma vez que foi identificado como autor das filmagens de uma das vítimas.

A equipe do NIP (Núcleo de Inteligência Policial) da DEPCA, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, acessou os aparelhos celulares dos suspeitos, mediante prévia autorização judicial, localizando o material ilícito.

"Cabe ressaltar o trabalho técnico de excelência desenvolvido pelo Núcleo de Inteligência Policial da DEPCA, composto por investigadores especializados e capacitados para a elucidação de crimes cibernéticos. Esta expertise tem sido fundamental para o êxito na investigação e combate aos crimes praticados por meio da rede mundial de computadores, contribuindo significativamente para a proteção de crianças e adolescentes em nossa sociedade".

