Casal é preso por explorar adolescentes sexualmente

Operação teve sucesso ao prender casal de cafetões / Divulgação PCMS

Casal de cafetões foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (8), em Bataguassu. A detenção de um homem de 51 anos e da mulher de 30, foi feita durante Operação Força e Pudor com o intuito de inibir a exploração sexual de menores de idade em Mato Grosso do Sul.

Após investigações, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão, e prisão de temporária. Segundo o Topmidianews, eles acusados de explorarem sexualmente adolescentes da cidade também foram cumpridos

Durante a apuração, os policiais descobriram que a dupla agenciava as garotas, sendo algumas delas menores de 15 anos, oferecendo uma espécie de “cardápio” com fotos das aliciadas para clientes.

O casal intermediava o contato entre os abusadores e as menores, cobrando 1/5 do valor do programa pago pelos homens.

Agora, as investigações, que estão em estágio avançado, irão concentrar na rede de clientes, uma vez que a prática de ato sexual com adolescente no âmbito da exploração sexual também é considerada crime, conforme disciplina o art.218, §2°, I do Código Penal.

O crime de exploração sexual de menores tem pena que pode variar de quatro a 10 anos de reclusão, se condenado.

A DAM de Bataguassu esclarece que outras eventuais vítimas e testemunhas que queiram realizar denúncias, podem comparecer na unidade policial, para também serem ouvidas.