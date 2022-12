Casal é preso por tráfico de drogas e caminhonete furtada

Droga apreendida / Divulgação

Um casal de Aquidauana foi preso na noite de segunda-feira (27) com um tablete de maconha e porções de substâncias análogas a cocaína. O ex-companheiro de mulher teria levado carregamento de drogas e fugido.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima levou a polícia até a casa, no bairro Nova Aquidauana, onde um foragido perigoso estaria se escondendo com a carga de drogas e uma caminhonete Ford Ranger roubada.

A Polícia Militar foi até o endereço e ouviu a mulher gritar que a equipe estava no local, em seguida um homem fugiu pulando muros da região. Ele não foi encontrado.

Em depoimento, a moradora disse que o ex-companheiro estava escondido na residência onde mora com o atual marido. Ele disse que o ex chegou ao local com a caminhonete carregada e na noite de Natal (25), ele havia entregado parte do carregamento para um homem em um Gol e receberia R$ 3 mil.

Pouco depois, a esposa do comparsa teria ligado para o acusado dizendo que a entrega foi apreendida com o Gol em Campo Grande e o homem preso, alertando que a polícia iria chegar ao endereço.

Um outro comparsa em um Fiat também pegou parte da carga. Ela disse que não conhece os envolvidos no crime e que aceita o rapaz na residência porque a ex-sogra não recebe mais o acusado.

A Polícia encontrou as porções e o tablete em cima de uma geladeira. O casal irá responder por tráfico de drogas.