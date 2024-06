Casal é preso por tráfico de drogas em Fátima do Sul

Equipe do SIG e PM / Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul em ação conjunta com a Rádio Patrulha do 14º Batalhão da Polícia Militar prenderam neste sábado, 8, uma mulher e um homem, por tráfico de drogas. Cerca de 70g de cocaína foram apreendidos.

Segundo apurado, a 1ª DP de Fátima recebeu informação de que uma mulher se deslocaria ao município, para adquirir drogas e revender em Vicentina. Os policiais civis flagraram o momento em que um homem entregou a droga para ela.

Em ação conjunta com os policiais militares, os policiais civis abordaram a mulher e após revista pessoal por uma policial feminina, encontraram a droga na posse da investigada. Além disso, na residência do homem que havia vendido a droga, foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e embalagens.

Foram apreendidos ao todo, proximadamente 70g de entorpecente do tipo cocaína. Considerada droga de alto valor e após embaladas para vendas lucrariam pelo menos R$ 6.500,00. Os dois foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

A 1ª DP de Fátima do Sul esclarece que informações e denúncias podem ser realizadas através do telefone (67) 99891-1063 e que o anonimato é garantido.