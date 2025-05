Casal é preso por tráfico de drogas próximo à escola em Anastácio

Divulgação Polícia Militar

Durante patrulhamento no bairro Vila Maior, em Anastácio, uma equipe do GETAM prendeu um casal por tráfico de drogas, associação criminosa e desobediência a decisão judicial. A ação contou com apoio do Canil, Força Tática, Rádio Patrulha de Aquidauana e Anastácio, além da Agência Local de Inteligência (ALI).

A abordagem aconteceu após os policiais avistarem dois suspeitos próximos a uma escola, em uma região escura e isolada. Um deles estava em uma moto e o outro em um veículo Voyage. Ao perceberem a presença da equipe, o condutor do carro tentou fugir, jogando o veículo contra os policiais, mas o carro apagou.

Durante a revista, foi encontrada uma porção de maconha ao lado do veículo. Na vistoria do carro, os policiais localizaram um tablete de maconha (893 g), R$ 3.015 em espécie e um celular. Diante do flagrante, a equipe acionou reforço e se dirigiu até o imóvel onde o suspeito morava com a companheira.

No local, os policiais encontraram mais entorpecentes:28 g de pasta base de cocaína; 138 g de cloridrato de cocaína pura (divididos em duas porções), 1.480 kg de ácido bórico (usado para misturar à droga), R$ 1.444 em dinheiro, uma máquina de cartão, três celulares, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Também foram apreendidos o veículo Voyage e uma motocicleta usada pelos suspeitos. Durante varredura feita com cães farejadores no terreno, mais porções de cocaína pura foram localizadas ao fundo do imóvel, totalizando 138 g da substância.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, com uso de algemas em um dos suspeitos por apresentar comportamento agressivo. O prejuízo estimado ao crime com a apreensão é de aproximadamente R$ 75 mil. Todos os envolvidos foram entregues sem lesões corporais e tiveram os direitos garantidos conforme a legislação vigente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!