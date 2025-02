Casal é rendido e tem caminhonete roubada em Anastácio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Na noite de sábado, 15, um casal foi surpreendido por criminosos armados em sua propriedade rural, na região de Águas do Miranda, zona rural de Anastácio. Os bandidos amarraram as vítimas e levaram uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ, além de joias avaliadas em mais de R$ 60 mil e outros pertences.

De acordo com o relato da vítima à polícia, por volta das 20h, dois homens chegaram ao local a pé e anunciaram o assalto. Pouco depois, um terceiro indivíduo entrou na casa, e o grupo passou a ameaçar o casal de morte, exigindo dinheiro e objetos de valor. Durante a ação, os criminosos vasculharam o imóvel e encontraram a chave da caminhonete, que foi levada por dois deles por volta das 22h.

O terceiro assaltante permaneceu na residência até cerca de 4h da manhã, quando os comparsas retornaram para buscá-lo. Antes de fugir, o grupo desamarrou as vítimas e ordenou que permanecessem no local por mais 30 minutos antes de pedir ajuda.

Além do veículo, os assaltantes levaram documentos, ferramentas e outros pertences pessoais. A propriedade possui sistema de videomonitoramento, mas, no momento do crime, estava desligado. No entanto, há indícios de que os suspeitos tenham feito compras em uma lanchonete no Distrito de Águas do Miranda, que possui câmeras de segurança.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência segue sob investigação. Exames periciais foram solicitados para auxiliar na identificação dos criminosos.