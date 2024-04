Casal em moto morre ao bater de frente com carro

Imagens do acidente / Você repórter

O cabo do Exército Brasileiro, Matheus Oliveira Benites, de 22 anos, e Luciana Nere Amorim, de 39, morreram em um grave acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira (26), na BR-262, próximo ao Indubrasil, em Campo Grande.

Segundo o jornal Top Mídia, ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas conforme informações iniciais, a motocicleta onde estava o casal colidiu de frente com o veículo Chevrolet Captiva, que seguia no sentido contrário da via.

Luciana morreu na hora. Já o motociclista chegou a ser socorrido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os ocupantes da Capitiva sofreram ferimentos leves.



