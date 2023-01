Casal fica em estado grave após carro capotar e bater em duas árvores

Carro ficou destruído / Midiamax

Casal ficou gravemente ferido após o carro em que estavam, capotar na avenida Gury Marques, por volta das 7h deste domingo (1), em Campo Grande.

Segundo informações do Midiamax, um veículo modelo Honda Civic ficou completamente destruído. O carro bateu em duas árvores e capotou várias vezes.

Conforme estemunhas, o veículo seguia em alta velocidade, quando o condutor perdeu o controle da direção, bateu em duas árvores e capotou várias vezes. Ao bater na primeira árvore, uma mulher foi arremessada para fora do veículo.

O homem, que conduzia o Civic, ficou preso embaixo do carro após o capotamento. Moradores próximos ouviram o barulho e ajudaram a socorre-lo. Testemunhas afirmam que ambos estavam conscientes, porém muito machucados.

A mulher caiu no canteiro da avenida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já o homem foi retirado debaixo do veículo por moradores das redondezas, e atendido pelos Bombeiros. Testemunhas afirmam que ele gritava e aparentava estar alcoolizado.

A PRF (Polícia Rodoviária Fedreral) esteve no local do acidente e afirma que o condutor aparentava sinais de embriaguez, mas ainda não havia feito teste do bafômetro. Ainda de acordo com a polícia, os dois estão em estado crítico de saúde.

Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e PRF estiveram no local.