Casal mentiu sobre hematomas após deixar bebê sozinha em casa

Faixada da DEPCA / (Foto: Divulgação)

A mãe e o padrasto do bebê de um ano mentiram no primeiro depoimento sobre os hematomas da criança, que está em estado grave e com as clavículas quebradas na Santa Casa de Campo Grande. O homem disse na segunda versão que saiu para trabalhar e a esposa estaria em outro endereço trabalhando de manicure; a criança teria sido deixada sozinha em casa.

O delegado Roberto Morgado, da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), informou que a polícia foi acionada após o bebê dar entrada no hospital. A criança segue entubada.

Conforme o Jornal Midiamax, o padrasto teria dito que o bebê caiu da cama, sofrendo os ferimentos, enquanto ele trabalhava, em seguida disse que caiu do sofá, que mãe estaria na casa e relatou o ocorrido, percebendo uma piora no bebê por volta das 9 horas de terça-feira (14).

No entanto, depois o rapaz disse que mentiu a pedido da mulher. Ele relatou que voltou do trabalho e encontrou o bebê caído no chão, chorando muito. Ele ainda falou em depoimento que a criança aprestava piora, vomitava e que tentou fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca.

Enquanto a perícia analisa os hematomas, o casal está preso por abandono de incapaz qualificado, se ocorre lesão grave na vítima. Também pela fraude processual, pela tentativa de mentir em depoimento.