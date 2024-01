Casal morre após caminhonete colidir de frente com carreta em rodovia de SP

Portal RodoNews GVR

O casal morador de Vicentina, o policial militar aposentado Manoel Messias de Jesus e a esposa dele, Cleide Mara, morreram em acidente de trânsito, após a caminhonete que estavam bater com uma carreta em uma rodovia de São Paulo.

Segundo o Campo Grande News, o acidente aconteceu na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na cidade de Itariri, em São Paulo.

O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (17). O casal e outras duas pessoas ocupavam uma caminhonete, que foi atingida pela carreta, que seguia no sentido Itanhaém, cidade do interior paulista. Com o impacto, a caminhonete foi lançada às margens da pista.

Manoel e Cleide ficaram preso entre ferragens. Eles não resistiram e morreram no local. Já os outros dois ocupantes foram socorridos a um hospital da região. O estado de saúde dos feridos ainda é desconhecido. Houve interdição parcial da pista para atendimento da ocorrência.

O casal era bastante conhecido na região de Vicentina. Pelas redes sociais, muitos amigos deixaram mensagens lamentando o ocorrido. "Dois grandes amigos. Nosso coração está partido", publicou a Comunidade Anglo-Católica de Santa Filomena, de Nova Andradina, que o casal fazia parte.