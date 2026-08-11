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Investigação

Casal preso com bebê em Pedro Juan será levado para presídios de Ponta Porã

Homem e mulher passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira; Justiça ainda deverá decidir sobre a transferência da menina para Campo Grande

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/08/2026 às 15:37

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Bebê foi encontrada por volta da 01h15 de domingo, em uma residência de Pedro Juan Caballero / Divulgação

O casal preso com uma bebê de 28 dias, localizada no domingo (09) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, deverá ser transferido nesta terça-feira (11) para unidades prisionais de Ponta Porã. As informações são do Campo Grande News.

O homem e a mulher permanecerão na delegacia de Ponta Porã após serem entregues à PF (Polícia Federal). Os dois passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira (10). A previsão é que sejam encaminhados aos presídios na tarde desta terça-feira.

Equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que investiga o desaparecimento da recém-nascida em Campo Grande, acompanham os procedimentos e seguem apurando a participação dos suspeitos e de possíveis envolvidos.

A bebê foi encontrada por volta da 01h15 de domingo, em uma residência de Pedro Juan Caballero. O rastreamento de sinais telefônicos ajudou as autoridades a localizar o imóvel. No local, além do casal, foram apreendidos celulares, documentos e um veículo. A criança passou por avaliação médica e foi encaminhada para um abrigo em Ponta Porã.

A Justiça ainda deverá decidir sobre a transferência da menina para Campo Grande. Caso o retorno seja autorizado, a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) deverá providenciar o transporte. Na capital, a criança e os familiares deverão passar por novas avaliações antes da definição sobre sua guarda.

Bebê saindo do consulado brasileiro no Paraguai onde foi repatriada - Divulgação

Desaparecimento

A bebê desapareceu na quinta-feira (07), em Campo Grande. Segundo o registro policial, a mãe, de 17 anos, teria conhecido uma mulher pela internet durante a gestação. A suspeita teria se aproximado da adolescente sob o pretexto de realizar um ensaio fotográfico e posteriormente oferecido dinheiro para que ela cuidasse de uma criança.

Após o desaparecimento, a DEPCA iniciou as buscas com apoio de forças de segurança da região de fronteira. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também acionou o Alerta Amber.

Outro homem também foi preso no sábado (08) por suspeita de envolvimento no caso. Ele seria proprietário de um imóvel que teria sido utilizado para esconder a criança.

Antecedentes

Também consta um histórico criminal do homem preso com a bebê no último domingo. Conforme as informações reunidas pelas autoridades, ele utilizava documento falso e era considerado foragido da Justiça. Em seu desfavor havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, relacionado a uma condenação de 11 anos e seis meses por homicídio.

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