Casal preso por tráfico de drogas traficava na frente do filho

Itens encontrados na casa / (Foto: Divulgação)

Um casal foi preso nesta quinta-feira (23) por tráfico de drogas, em Vicentina. Segundo a Polícia civil, o filho de apenas 12 anos presenciava a rotina de venda e distribuição de drogas na casa.

O casal era investigado, com apoio da Força Tática do 14º Batalhão de Polícia Militar, foi feito cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local foram encontrados aproximadamente 20g de crack, e plástico utilizado para embalar a droga, que estava acondicionada para venda.

Com a confirmação do tráfico na casa, o casal foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. Ambos respondem também por desacato, ameaça e corrupção de menores.