Casal que morreu ao bater em carreta na BR-163 era caminhoneiro

Casal morreu no local / Redes sociais

Familiares e amigos identificaram como Alex Santana, de 33 anos, e Patrícia Brito Valensuela, de 34 anos, o casal que morreu após colidir em uma carreta bitrem na BR-163, no anel rodoviário de Campo Grande, no sábado, 24.

Acidente

A colisão aconteceu por volta das 5h30, quando o motorista da carreta fazia o contorno para entrar na rodovia, sentido São Paulo, quando foi atingido pelo Honda City que seguia em direção a Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Civil, o veículo Honda City era conduzido por Alex. Patrícia seguia no banco do passageiro. As vítimas não resistiram ao impacto da colisão e morreram no local.