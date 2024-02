Casal que morreu em acidente na BR-376 morava em Ivinhema

Carro destruído / Ivinoticias

José Roberto Guissoni, de 52 anos, e Rita de Cássia Guimarães Santos, de 56 anos, morreram em um acidente na BR-376 em Ivinhema, a 291 quilômetros de Campo Grande, no sábado, 17.

Segundo o site Ivinoticias, José e a esposa Rita estavam em um veículo Citroën C3, no sentido Ivinhema ao Distrito de Amandina, quando houve colisão com um Ford Cargo 815 N de uma empresa de eventos de Nova Andradina.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apura as circunstâncias da colisão. De acordo com o site Ivi Notícias, o casal morava no Bairro Triguenã em Ivinhema.