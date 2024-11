Casal que passaria feriado em Aquidauana sofre acidente na BR-262

Carro ficou destruído / Bruna Marques, Campo Grande News

Um idoso de 70 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira (14), na BR-262, em Terenos, após ter o carro que conduzia fechado por um caminhão durante ultrapassagem. O motorista do veículo de carga fugiu sem prestar socorro à vítima.

De acordo com o Campo Grande News, a esposa do idoso, contou que viajava com o marido para Aquidauana, onde visitariam familiares no feriado da Proclamação da República.

O casal estava em um Renault Sandero e, ao iniciar ultrapassagem em local permitido, foi fechado pelo caminhão, que bateu na lateral do carro, fazendo com que o motorista perdesse o controle do automóvel.

“Quando estava terminando a ultrapassagem ele bateu na nossa lateral, tirou a gente da pista, ela Jamira bastante assustada.

Após a colisão, o condutor do caminhão foi embora e não prestou socorro às vítimas.

Outras pessoas que passavam pela rodovia acionaram o Corpo de Bombeiros, que resgatou o idoso até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, sem graves ferimentos.