Casal que sequestrou motorista em Corumbá queria roubar para ir à Capital

Divulgação Polícia Militar

O casal, rapaz de 20 e mulher de 23 anos, que sequestrou uma motorista de aplicativo, de 28 anos, na última terça-feira (24), continua preso na Delegacia de Polícia Civil em Corumbá.

Eles aguardam audiência de custódia, que deve ocorrer hoje (26), que vai definir se continuarão presos.

Os dois permaneceram em silêncio durante o depoimento sobre o caso, mas ficou esclarecido que eles queriam viajar para Campo Grande e tentaram assaltar a motorista pra conseguir o dinheiro, e, por não serem criminosos contumazes, a ação criminosa foi tomando outra proporção e acabaram presos. As informações foram passadas pelo delegado de Polícia Civil, Fillipe Araújo Izidio Pereira.

Ainda de acordo com o delegado, a mulher era procurada pela mãe que havia registrado um boletim de ocorrência no dia 21 de janeiro, três dias antes do roubo acontecer. No registro policial, a mãe relatou que a filha desapareceu depois de se desentender com o pai, acreditando que esse seria o motivo pelo qual a filha saiu de casa e não foi mais vista pela família.

O delegado mencionou que questionou a mulher sobre o desaparecimento, mas ela não sabia sobre o registro do boletim de ocorrência. Confirmou que tinha saído de casa após a briga com o pai, disse que é namorada do autor e estavam morando juntos desde o dia que sumiu.

O casal foi indiciado por roubo mediante a restrição da liberdade da vítima e extorsão mediante sequestro (sequestro relâmpago).