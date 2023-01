Casal surra mulher em conveniência de Ladário

Casal surrou mulher em Ladário / Diário Corumbaense

Casal é acusado de espancar uma mulher de 28 anos em uma conveniência e ameaçar com uma faca. O caso ocorreu na noite deste domingo (8), em Ladário.

Conforme o Diário Corumbaense, a vítima disse que bebia no local quando marido e mulher, de 50 e 46 anos, respectivamente, chegaram fazendo provocações.

Ainda segundo o relato, a agredida diz que tentou ignorar os ataques verbais, mas o homem se aproximou e lhe aplicou um soco do lado esquerdo da cabeça, além de chute no braço e perna esquerda.

Mesmo com a vítima no chão, a outra mulher deu arranhões no tórax dela e dizia ao esposo para chutar mais. A sessão de espancamento só parou com a intervenção de populares. Antes de sair, a mulher suspeita gritou: ‘’eu vou te matar’’.

No entanto, segue o site local, o homem voltou com uma faca e chamou a vítima para a briga, sendo contido novamente por testemunhas. A mulher surrada foi embora em seguida.

O caso foi registrado na Polícia Civil, como lesão corporal e ameaça. O motivo da briga não constou no boletim de ocorrência.