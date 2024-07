Casal suspeito de roubo é identificado em Aquidauana

Divulgação

Casal suspeito de cometer um roubo no sábado, dia 13, no Bairro Alto, em Aquidauana, foi identificado nesta quarta-feira, pela Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

A ação criminosa resultou na subtração de um aparelho celular mediante grave ameaça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um adolescente, estava andando de bicicleta com amigos na Rua Pandiá Calógeras, quando foi abordada por uma pessoa que estava no banco do passageiro de um veículo vermelho.

O suspeito teria ameaçado o adolescente dizendo que iria feri-lo com uma faca, exigindo a entrega do celular. Em estado de choque, o adolescente entregou o aparelho e os criminosos fugiram em seguida.

Nesta quarta-feira, durante diligências, a equipe de investigadores conseguiu identificar o casal, que confessou o ato criminoso.

Ambos foram indiciados pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal. O aparelho celular subtraído mediante grave ameaça foi recuperado e será devolvido à vítima.

O procedimento investigativo, após a sua devida instrução, será encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas providências.